Совфед одобрил закон об аресте имущества релокантов

Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют привлекать граждан России к ответственности за совершенные за рубежом правонарушения против конституционного строя и безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В документе закреплен перечень таких правонарушений: злоупотребление свободой СМИ, возбуждение вражды, призывы к нарушению территориальной целостности, дискредитацию армии и ряд других, уточнили в Совфеде.

Там отметили, что дела будут рассматриваться в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, но с обязательным участием защитника, которого назначает суд. Требования к защитнику, порядок его назначения и размер выплат определяет правительство.

Для обеспечения исполнения наказания и предотвращения уклонения от ответственности будет применяться арест имущества, включая деньги на банковских счетах . Аналогичный порядок будет действовать при неуплате штрафа за указанные правонарушения.

«Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении. При этом документ еще должен подписать президент России Владимир Путин.

Законопроект был внесен в октябре 2024 года Госсоветом Татарстана и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фарраховым, первое чтение состоялось в мае 2025 года. 26 мая этого года Госдума единогласно приняла закон. Согласно тексту пояснительной записки, с началом специальной военной операции участились случаи публичных действий россиян за границей, направленных против безопасности РФ. В окончательной версии перечень правонарушений включает дискредитацию армии, призывы к санкциям, пропаганду нацистской символики, производство экстремистских материалов и неуплату штрафа.

Ранее в Госдуме объяснили, кому из релокантов грозит арест имущества.