Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Госдуме объяснили, кому из релокантов грозит арест имущества

Депутат ГД Луговой: арест имущества грозит релокантам, дискредитирующим РФ
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Арест имущества грозит релокантам, позволяющим себе высказывания, являющиеся предметом статей Уголовного кодекса РФ или КоАП. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Это прежде всего касается лиц, которые дискредитируют российскую армию, тех, кто своими призывами подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации, [лиц, которые] призывают к каким-либо ограничениям, направленным против России или ее граждан», — детализировал парламентарий.

В случае, если лицо не исполняет административное наказание, его имущество будет подвергаться аресту, подчеркнул он.

В конце мая Госдума приняла инициативу об аресте имущества релокантов, которые совершили правонарушения «против интересов России». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин счел предлагаемые меры справедливыми. В то же время депутат Алексей Куринный выразил мнение, что поправки нужны скорее для психологического и «воспитательного» воздействия на уехавших. Как будет работать новый закон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Крыму проверят активы релокантов, дискредитирующих Россию.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!