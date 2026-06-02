В Госдуме объяснили, кому из релокантов грозит арест имущества

Арест имущества грозит релокантам, позволяющим себе высказывания, являющиеся предметом статей Уголовного кодекса РФ или КоАП. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Это прежде всего касается лиц, которые дискредитируют российскую армию, тех, кто своими призывами подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации, [лиц, которые] призывают к каким-либо ограничениям, направленным против России или ее граждан», — детализировал парламентарий.

В случае, если лицо не исполняет административное наказание, его имущество будет подвергаться аресту, подчеркнул он.

В конце мая Госдума приняла инициативу об аресте имущества релокантов, которые совершили правонарушения «против интересов России». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин счел предлагаемые меры справедливыми. В то же время депутат Алексей Куринный выразил мнение, что поправки нужны скорее для психологического и «воспитательного» воздействия на уехавших. Как будет работать новый закон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Крыму проверят активы релокантов, дискредитирующих Россию.