Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов

Госдума приняла закон об аресте имущества уехавших из страны россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2024 года законопроект, авторами которого стали Госсовет Татарстана и бывший депутат Госдумы Айрат Фаррахов, был принят в первом чтении в мае 2025 года.

Согласно тексту пояснительной записки, с началом специальной военной операции участились случаи публичных действий граждан России за границей, направленных против конституционного строя и безопасности РФ. Первоначально законопроект предполагал суд над россиянами за рубежом за любые правонарушения против интересов страны, но к третьему чтению перечень уточнили. В него вошли дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к антироссийским санкциям, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за подобные деяния.

Документ также предусматривает арест имущества привлекаемых к ответственности лиц, включая деньги на банковских счетах, причём стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. В случае нахождения лица за границей при отсутствии возможности его уведомить суд обязан назначить защитника, а при прекращении дела расходы на него возмещаются из федерального бюджета.

