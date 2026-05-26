Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов

Госдума приняла закон об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума приняла закон об аресте имущества уехавших из страны россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2024 года законопроект, авторами которого стали Госсовет Татарстана и бывший депутат Госдумы Айрат Фаррахов, был принят в первом чтении в мае 2025 года.

Согласно тексту пояснительной записки, с началом специальной военной операции участились случаи публичных действий граждан России за границей, направленных против конституционного строя и безопасности РФ. Первоначально законопроект предполагал суд над россиянами за рубежом за любые правонарушения против интересов страны, но к третьему чтению перечень уточнили. В него вошли дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к антироссийским санкциям, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за подобные деяния.

Документ также предусматривает арест имущества привлекаемых к ответственности лиц, включая деньги на банковских счетах, причём стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. В случае нахождения лица за границей при отсутствии возможности его уведомить суд обязан назначить защитника, а при прекращении дела расходы на него возмещаются из федерального бюджета.

Ранее Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов одной категории граждан.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!