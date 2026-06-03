Онищенко обратил внимание на важную деталь в массовом отравлении в Пятигорске

Онищенко: важно, что в кафе Пятигорска пострадали только клиенты, а не персонал

В деле с массовым отравлением посетителей кафе в Пятигорске настораживает высокая степень контаминации, то есть распространения болезнетворных микроорганизмов. Причем речь идет именно о пищевом заражении, так как пострадали исключительно гости, а не персонал заведения, подчеркнул академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

В любом случае, это претензии, прежде всего, владельцу кафе, допустившему такую массированную контаминацию пищевых продуктов. А почему пищевых? Потому что это посетители пострадали, а не персонал. Это, конечно, надо было очень и очень серьезно нарушить требования к приготовлению, к хранению пищи», — подчеркнул эпидемиолог.

По его мнению, маловероятно, что причиной случившегося может стать некачественное сырье для приготовления блюд – в данном случае на этот фактор вину владельцы и сотрудники заведения не спишут. Сейчас причины инцидента выясняются с привлечением прокуратуры и экспертов, добавил Онищенко.

Что касается в целом мер борьбы с подобными отравлениями по вине владельцев и персонала заведений общепита, то важно помнить, что сегодня в России практически приостановили контроль за деятельностью предприятий, включая уязвимые отрасли, где одна ошибка может привести к большому количеству пострадавших, напомнил врач. Он подчеркнул, что бизнес обязан оправдать такое доверие со стороны государства проявлением повышенной ответственности.

Напомним, 31 мая сообщалось о госпитализации посетителей кафе в Пятигорске с кишечной инфекцией – первоначально сообщалось о девяти пострадавших. Однако накануне стало известно, что количество отравившихся выросло до 70 человек – об этом заявили в минздраве Ставропольского края. В ведомстве отметили, что 59 человек были госпитализированы, а 11 получили помощь амбулаторно.

На фоне случившегося кафе временно закрыли, а СК РФ начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты обнаружили у посетителей кафе маркеры сальмонеллы.

Ранее в Калининграде 11 детей подхватили сальмонеллу в детском центре.