Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Калининграде 11 детей подхватили сальмонеллу в детском центре

В Калининграде приостановили работу детского центра из-за вспышки сальмонеллеза
Shutterstock

В Калининграде временно запретили работу Центра по уходу и присмотру за детьми «Сказка Ленд» из-за вспышки сальмонеллеза. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В эпидемический процесс вовлечено 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников Центра», — сообщили в ведомстве.

При проверке специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Сообщается, что на пищеблоке отсутствовало цеховое деление, продукты принимались без маркировки и сопроводительных документов, нарушались правила хранения. Кроме того, в центре работали сотрудники без результатов медицинского осмотра и санитарной аттестации. Также не было производственного контроля, утвержденного меню и технологических карт.

По данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие сальмонеллы у сотрудников, которые готовили пищу. Помимо этого, бактерии кишечной палочки нашли на тележке для раздачи готовых блюд, хлебнице, посуде, приборах и других поверхностях.

В отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой, которая управляла детским центром, возбуждено административное дело. Материалы переданы в Ленинградский районный суд Калининграда. О ситуации также уведомили прокуратуру области, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в сети российских частных детских садов выявили сальмонеллез и энтеровирус.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!