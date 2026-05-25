В Калининграде 11 детей подхватили сальмонеллу в детском центре

В Калининграде временно запретили работу Центра по уходу и присмотру за детьми «Сказка Ленд» из-за вспышки сальмонеллеза. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В эпидемический процесс вовлечено 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников Центра», — сообщили в ведомстве.

При проверке специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Сообщается, что на пищеблоке отсутствовало цеховое деление, продукты принимались без маркировки и сопроводительных документов, нарушались правила хранения. Кроме того, в центре работали сотрудники без результатов медицинского осмотра и санитарной аттестации. Также не было производственного контроля, утвержденного меню и технологических карт.

По данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие сальмонеллы у сотрудников, которые готовили пищу. Помимо этого, бактерии кишечной палочки нашли на тележке для раздачи готовых блюд, хлебнице, посуде, приборах и других поверхностях.

В отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой, которая управляла детским центром, возбуждено административное дело. Материалы переданы в Ленинградский районный суд Калининграда. О ситуации также уведомили прокуратуру области, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в сети российских частных детских садов выявили сальмонеллез и энтеровирус.