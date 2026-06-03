Стало известно о возможной причастности стран Балтии к удару по Петербургу

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) летели на Санкт-Петербург и Ленинградскую область со стороны Прибалтийских стран. Об этом сообщает Mash.

Журналисты уточняют, что маршрут украинских дронов пролегал через Финский залив.

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе области повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.

Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В Северной Столице в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города.

Также повреждения получили несколько объектов инфраструктуры. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия. Для координации работы экстренных служб начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.

В данный момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует воздушная тревога. На этом фоне в аэропорту Пулково задержаны или отменены свыше 30 рейсов.

Ранее в Петербурге произошел сбой в работе мобильного интернета.