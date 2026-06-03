В Пулково отменены или задержаны десятки рейсов

В аэропорту Пулково задерживаются более 30 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково задержаны или отменены свыше 30 рейсов. Об этом сообщает RT.

Сейчас на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует воздушная тревога.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило, что в Пулково введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

3 июня стало известно, что в авиагавани Калининграда ожидаются изменения в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области.

За день до этого аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Уточняется, что ограничения вводились в связи с временным запретом на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.