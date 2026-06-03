В Петербурге произошел сбой в работе мобильного интернета

В Санкт-Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, фиксирующего обращения о сбоях в работе цифровых сервисов.

Резкий рост жалоб был зафиксирован в 1:20 — о неполадках в работе интернета сообщили более 60 человек. Следующий скачок обращений произошел в 4:15 — от пользователей поступило 89 сообщений.

В общей сложности о сбоях сообщило около 135 тыс. человек.

В апреле член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев обрушился с критикой на Минцифры. Он заявил, что, судя по происходящему, ведомство следует переименовать в «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».

Мархаев напомнил, что прошлым летом количество отключений мобильного интернета возросло с 69 в мае до более чем 3 тыс. в августе, что в Минцифры объяснили «плановыми мероприятиями по повышению безопасности». По мнению депутата, борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс.

Ранее россиян предупредили о необходимости использовать отдельную карту для онлайн-покупок.