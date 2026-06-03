Губернатор Ленинградской области раскрыл последствия ночной атаки дронов на регион

Четыре частных дома были повреждены в Лужском районе Ленинградской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
К данному моменту в Ленинградской области отменили сигнал «беспилотная опасность». Всего над территорией региона сбили 59 БПЛА, рассказал губернатор.
«В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет», — написал Дрозденко.
По предварительным данным, в других районах области повреждений нет, никто не пострадал.
До этого сообщалось, что при атаке ВСУ в городе Мичуринске Тамбовской области пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, пострадавших нет.
Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.