Губернатор Ленинградской области раскрыл последствия ночной атаки дронов на регион

Четыре частных дома были повреждены в Лужском районе Ленинградской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

К данному моменту в Ленинградской области отменили сигнал «беспилотная опасность». Всего над территорией региона сбили 59 БПЛА, рассказал губернатор.

«В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет», — написал Дрозденко.

По предварительным данным, в других районах области повреждений нет, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что при атаке ВСУ в городе Мичуринске Тамбовской области пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, пострадавших нет.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.