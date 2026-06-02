В Росавиации рассказали о режиме работы аэропорта Домодедово

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в своем канале в «Макс».

В публикации отмечается, что согласование рейсов было введено в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В ведомстве добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого аналогичный режим работы ввели в столичном аэропорту Внуково.

Также в петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения действовали несколько часов.

1 июня в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он затронул рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам не нужно предъявлять паспорт при регистрации — достаточно пройти идентификацию по лицу через турникеты. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.