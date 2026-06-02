Самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом

Самолет S7 из Иркутска не может приземлиться в Петербурге из-за ограничений

Самолет авиакомпании S7 с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом из-за ограничений, введенных в аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Уточняется, что борт выполняет рейс из Иркутска в Санкт-Петербург. Однако он не может приземлиться в Пулково, поскольку утром в аэропорту были введены частичные ограничения: воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию.

По данным канала, самолет находится в зоне ожидания. Кроме него, осуществить посадку в Пулково не могут еще два авиалайнера из Москвы и турецкой Антальи.

В Росавиации объяснили, что частичные ограничения были введены в петербургском аэропорту Пулково 2 июня ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов и рекомендовали узнать статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее пассажиры начали кричать и плакать после неудачных посадок в печально известном аэропорту.