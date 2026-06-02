Аэропорт в Петербурге временно изменил режим работы

Петербургский аэропорт Пулково изменил режим работы в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 10:52 мск.

«Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами <...>. Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что решение было принято ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажиры могут узнать статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта, добавили в Росавиации.

1 июня в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он затронул рейсы между российской столицей и Санкт-Петербургом. Теперь пассажирам, купившим билеты на соответствующие самолеты, не надо предъявлять паспорт при регистрации. Достаточно пройти автоматическую идентификацию по лицу через специальные турникеты. При этом люди сами решают, использовать им биометрию или предъявить документы. Ожидается, что эксперимент продлится до 1 апреля следующего года.

Ранее мощный град в Ставропольском крае повредил самолет и сорвал рейс.