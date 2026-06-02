Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Внуково

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Уточняется, что ограничения введены в связи с временным запретом на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — сообщили в Росавиации.

До этого в петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения действовали несколько часов.

1 июня в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он затронул рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам не нужно предъявлять паспорт при регистрации — достаточно пройти идентификацию по лицу через турникеты. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.