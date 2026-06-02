Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Внуково

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Уточняется, что ограничения введены в связи с временным запретом на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — сообщили в Росавиации.

До этого в петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения действовали несколько часов.

1 июня в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он затронул рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам не нужно предъявлять паспорт при регистрации — достаточно пройти идентификацию по лицу через турникеты. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!