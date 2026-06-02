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Общество

Росавиация сняла ограничения с Azur Air

Росавиация сняла ограничения с Azur Air и допустила к полетам шесть ее самолетов
Global Look Press

Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Дмитрий Ядров, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Решение принято по итогам проведенных проверок, экспертизы заявки авиакомпании и представленной документации.

«По рекомендации агентства, перевозчик провел внутренний аудит подразделений и принял корректирующие меры», — отмечается в сообщении.

К выполнению полетов допущены шесть воздушных судов Azur Air. Еще три самолета пока остаются вне эксплуатации из-за выявленных отклонений в параметрах работы двигателей.

Генеральный директор Azur Air Евгений Королев уточнил, что возвращение этих самолетов в строй будет осуществляться в соответствии с новыми техническими регламентами, утвержденными по итогам проведенного аудита.

Решение об ограничении сертификата перевозчика было принято 13 марта по итогам внеплановой проверки воздушных судов Azur Air, проведенной Ространснадзором на основании многочисленных жалоб пассажиров. Клиенты перевозчика указывали на частые и длительные задержки вылета рейсов и несоблюдение их прав в таких случаях.

Ранее Azur Air прокомментировала слухи о возможной подготовке к ее продаже.

 
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