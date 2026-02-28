Размер шрифта
Общество

Ространснадзор начал проверку Azur Air из-за многочисленных жалоб пассажиров

Ространснадзор сообщил о проверке авиакомпании Azur Air из-за задержек рейсов
Global Look Press

Ространснадзор инициировал внеплановую проверку авиакомпании Azur Air после многочисленных жалоб на систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров. Требование о надзорных мерах выдвинула Генеральная прокуратура, сообщается на странице ведомства в VK.

Инспекторы Ространснадзора проверят эксплуатационную и техническую документацию перевозчика, оценят квалификацию летного и технического персонала, состояние авиапарка, а также проанализируют статистику выполнения рейсов за последние периоды. Цель — выявить системные проблемы, влияющие на безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров, включая непредоставление положенных услуг при задержках и сложности с возвратом средств.

Проверка продлится до 5 марта. При подтверждении нарушений к авиакомпании могут быть применены санкции вплоть до ограничения действия сертификата эксплуатанта. При этом операционная деятельность Azur Air продолжится в плановом режиме с выполнением всех рейсов по расписанию.

Последний по времени инцидент с лайнером авиакомпании произошел накануне по пути из Вьетнама в Россию: экипажу пришлось вернуть борт обратно в Фукуок, а пассажиры рассказали, что ощущали в салоне запах гари и видели вспышки в двигателе. Аналогичная ситуация с самолетом Azur Air случилась 17 февраля.

Ранее самолет Azur Air вернулся в аэропорт Индии вскоре после взлета из-за отказа двигателя.

 
