Минздрав ЛНР рассказал о лечении пострадавших при атаке ВСУ в Старобельске

Минздрав: более 40 пострадавших в Старобельске остаются на амбулаторном лечении

Более 40 пострадавших во время атаки ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) остаются на амбулаторном лечении. Об этом сообщил ТАСС врио министра здравоохранения региона Олег Валиев.

Он уточнил, что всего под амбулаторным наблюдением врачей остаются 42 человека: 24 взрослых и 18 несовершеннолетних.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В результате более 60 человек получили ранения, 20 из них спасти не удалось.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, для удара по колледжу Вооруженные силы Украины использовали 16 беспилотников.

В Кремле эту атаку назвали чудовищной, отметив, что виновные должны понести наказание. Правозащитные организации призвали ООН признать данный инцидент военным преступлением. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал, что все причастные к преступлению против детей в колледже в Старобельске из командования ВСУ не уйдут от сурового возмездия армии России. Депутат сказал, что теперь они должны «жить и бояться».

Ранее в Старобельске большинство студенток похоронили в подвенечных платьях.