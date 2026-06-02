«Должны жить и бояться»: в Госдуме обещали возмездие командирам ВСУ после Старобельска 

Все причастные к преступлению против детей в колледже в Старобельске из командования ВСУ не уйдут от сурового возмездия армии России. Вскоре последует интенсификация ударов по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



«Ни один человек, который причастен к убийству наших детей, не уйдет от сурового возмездия, от сурового наказания. Теперь они должны жить и бояться», — подчеркнул парламентарий.



Как отметил Колесник, армия России в дальнейшем интенсифицирует «серьезные удары, которые выбивают все средства ВСУ».



«Будем смотреть логистические цепочки, откуда и что поступает, ведь конфликт на Украине подпитывают западные страны», — сказал депутат.



1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном расследованию теракта в Старобельске, заявил, что действия киевских властей в Старобельске и Геническе, представляют собой сознательные преступления, которые изменяют характер всего конфликта.



«Киевская верхушка, совершая тяжкие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске и сейчас в Геническе, решила открыть новую страницу в своей истории преступлений и изменить качество конфликта», — отметил Путин, добавив: «Это их выбор».

Ранее Голикова рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР.