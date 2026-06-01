Пасечник назвал число дронов, атаковавших колледж в Старобельске

Пасечник: ВСУ использовали 16 дронов для удара по колледжу в Старобельске

Для удара по колледжу в Старобельске украинские вооруженные силы применили 16 беспилотников. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

«Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», — сообщил глава региона.

22 мая беспилотные летательные аппараты атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, расположенном в ЛНР. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось до второго этажа. Более 60 человек получили ранения, 20 из них спасти не удалось.

В Кремле эту атаку охарактеризовали как чудовищную, отметив, что виновные должны понести ответственность. Правозащитные организации призвали ООН признать данный инцидент военным преступлением. Следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту теракта.

Ранее в ЛНР рассказали, что будет в Старобельске на месте разрушенного при ударе колледжа.