Обезьянке Панчу собрали 43 млн иен пожертвований

Правительство города Итикава собрало 43 млн иен на поддержку макаки Панча
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Правительство японского города Итикава сообщило, что к 24 мая получило около 43 млн иен (примерно $269 700) пожертвований на поддержку макаки Панча, ​​получившей мировую известность благодаря своей привязанности к плюшевой игрушке, и муниципального зоопарка, ухаживающего за животным. Об этом сообщает The Mainichi.

Муниципалитет Итикавы продлил сбор пожертвований для макаки и зоопарка до 31 декабря. Средства пойдут на улучшение условий содержания животных, включая проект за 70 млн иен по модернизации вольера.

Как отмечают журналисты, сам Панч сейчас реже носит свою плюшевую игрушку — примерно раз в неделю. Сотрудники зоопарка считают это признаком беспокойства животного и надеются, что он скоро от нее откажется.

В начале апреля глава зооботанического парка города Итикава заявлял, что число его посетителей выросло почти в четыре раза.

История детеныша японского макака по кличке Панч, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка города Итикава, получила широкое распространение в социальных сетях. Плюшевый орангутан, с которым детеныш не расстается, стал для него заменой матери. Взрослые обезьяны его третируют. По мнению ученых, причиной травли может быть отсутствие у Панча социальных навыков, которые макакам обычно прививают матери.

Ранее в Колумбии появился «новый Панч», которому игрушечный слон заменил мать.

 
