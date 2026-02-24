Размер шрифта
Ученые объяснили, почему никто не хочет дружить с макакой, который принял игрушку за мать

Ученые рассказали, почему ставшей вирусной макака Панч не может найти друзей
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Ученые объяснили, почему никто не хочет дружить с макакой по кличке Панч, который принял игрушку за мать, пишет Daily Mail.

По словам приматолога Джо Сетчелла из Даремского университета, отказ матери от детеныша у макак встречается редко. Специалист предполагает, что причиной мог стать недостаток материнского опыта, поскольку Панч был первым потомком самки. Дополнительным фактором могли стать неблагоприятные условия, включая высокие температуры в период рождения, что иногда вынуждает самку сосредоточиться на собственном выживании.

«Младенец обезьяны обычно получает защиту и поддержку матери и учится правильным реакциям у нее, но у Панча нет такой поддержки, поэтому, возможно, он не научился правильно себя вести среди сородичей», — объясняет специалист.

Доцент кафедры когниции и благополучия приматов Ливерпульского университета имени Джона Мурса Эмили Бетелл отметила, что ранний стресс или особенности воспитания самой матери также могут повышать вероятность отказа от детеныша. При этом отсутствие материнской заботы может влиять на социальное развитие молодого макака, поскольку именно мать обычно обеспечивает защиту и обучает правильному поведению.

Эксперты подчеркивают, что японские макаки живут в сложных социальных группах с выраженной иерархией. Брошенный детеныш может привлекать внимание других особей, однако подобные взаимодействия не всегда оказываются мягкими и иногда сопровождаются конкуренцией за контакт с малышом.

По мнению ученых, история Панча подчеркивает важность материнской заботы и необходимость содержания приматов в условиях, максимально приближенных к естественной социальной среде.

Ранее стало известно, что в IKEA раскупают плюшевых орангутанов из-за истории с макаком-сиротой Панчем.

 
