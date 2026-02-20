Макака подружилась с плюшевой игрушкой и стала жертвой буллинга в стае

Шестимесячный детеныш макаки по кличке Панч, прославившийся в соцсетях благодаря дружбе с плюшевой игрушкой, подвергся буллингу со стороны сородичей в зоопарке японского города Итикава, пишет Metro.

Видео из вольера, на котором крупная обезьяна хватает кричащего малыша и тащит его по полу, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Вырвавшись, Панч бросается к своей любимой игрушке и прижимается к ней. Пользователи поддерживают его хештегом #HangInTherePunch (#ДержисьПанч).

Смотритель зоопарка — 24-летний Косуке Сикано — рассказал изданию Mainichi Shimbun, что при нападениях других обезьян Панч проявляет удивительную стойкость и быстро приходит в себя.

«Он силен духом», — подчеркнул кипер.

Специалисты поясняют, что японские макаки крайне зависимы от социальных связей. В дикой природе они живут группами до ста и более особей. Детеныши, выросшие без материнской опеки, часто не могут полноценно развить социальные навыки, необходимые для жизни в коллективе, что создает для них серьезную угрозу.

Панч родился в июле. Мать отвергла его, и сотрудники учреждения взяли выхаживание детеныша на себя и подарили ему игрушечную обезьяну из IKEA, которая оказалась больше самого Панча. Он обнимал игрушку во сне и носил за собой по вольеру. Их совместные фото сделали детеныша мировой знаменитостью.

