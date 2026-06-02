В ОАК назвали завершения сертификационных полетов самолетов SJ-100

Сертификационные полеты импортозамещенного самолета SJ-100 завершатся к концу лета. Об этом ТАСС заявил глава входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Он отметил, что сертификационные испытания самолетов МС-21 и SJ-100 находятся на финальной стадии. Осталось выполнить около 20% полетов SJ-100, которые будут завершены к концу лета. По МС-21 необходимо выполнить еще 70% полетов.

23 января сообщалось, что двигатели ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 прошли испытания на работоспособность при столкновении со стаей птиц.

До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году.

7 ноября в «Ростехе» рассказали, что двигатели полностью импортозамещенного российского самолета SJ-100 успешно прошли испытания на защиту от воды.

Ранее стало известно, что Россия и Индия наладят совместное производство самолетов SJ-100.