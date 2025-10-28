На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия и Индия наладят совместное производство самолетов SJ-100

Индия и Россия будут совместно производить самолеты SJ-100
true
true
true
close
ПАО «ОАК»

Входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила соглашение с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о выпуске самолетов SJ-100. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках этого соглашения HAL получит права на производство самолетов SJ-100 для внутренних заказчиков», — рассказали представители HAL.

Кроме того, Индия впервые сможет самостоятельно производить пассажирские самолеты на своей территории.

В июне американский журнал The National Interest сообщил, что Индия может получить полный доступ к технологиям Су-57. Журналисты отметили, что истребитель является одним из немногих самолетов пятого поколения, который уже сегодня находится на вооружении. При этом благодаря своей мощности воздушное судно превосходит другие российские истребители, подчеркнуло издание.

Уже в сентябре Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства Су-57.

Ранее Индия отказалась покупать у США истребители F-35.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами