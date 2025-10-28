Россия и Индия наладят совместное производство самолетов SJ-100

Индия и Россия будут совместно производить самолеты SJ-100

Входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила соглашение с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о выпуске самолетов SJ-100. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках этого соглашения HAL получит права на производство самолетов SJ-100 для внутренних заказчиков», — рассказали представители HAL.

Кроме того, Индия впервые сможет самостоятельно производить пассажирские самолеты на своей территории.

В июне американский журнал The National Interest сообщил, что Индия может получить полный доступ к технологиям Су-57. Журналисты отметили, что истребитель является одним из немногих самолетов пятого поколения, который уже сегодня находится на вооружении. При этом благодаря своей мощности воздушное судно превосходит другие российские истребители, подчеркнуло издание.

Уже в сентябре Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства Су-57.

Ранее Индия отказалась покупать у США истребители F-35.