В Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на побережье Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, подземные толчки произошли в 22:12 UTC (01:12 мск) в 124 километрах к северу от города Мессина. Очаг землетрясения находился на глубине 240 километров.

В настоящее время нет данных о пострадавших и разрушениях.

28 мая сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от острова Адак, где живут менее 350 человек.

До этого сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил о риске возникновения сильного землетрясения в районе Стамбула. Согласно данным ученого, вероятность возникновения стихийного бедствия здесь равна 48%.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
