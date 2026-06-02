В Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на побережье Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным организации, подземные толчки произошли в 22:12 UTC (01:12 мск) в 124 километрах к северу от города Мессина. Очаг землетрясения находился на глубине 240 километров.

В настоящее время нет данных о пострадавших и разрушениях.

