У Аляски произошло землетрясение

У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS).

Там уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался примерно в 47 километрах к юго-востоку от острова Адак, где живут менее 350 человек. Очаг находился на глубине 58 км.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце апреля в районе сверхсекретной американской авиабазы Зона 51 в штате Невада было зафиксировано как минимум 17 поверхностных землетрясений. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4. Первое и самое мощное землетрясение случилось 29 апреля на глубине 4 км. Затем последовало более десятка менее сильных сейсмособытий.

Геофизик Стефан Бернс назвал произошедшее «крайне необычным». По его словам, столь малая глубина для землетрясений — большая редкость. Необычные характеристики явления уже породили теории заговора. Конспирологи предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание.

