Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Сейсмолог предупредил о рисках возникновения сильного землетрясения в Стамбуле 

Сейсмолог Гёрюр предупредил о 48% риске сильного землетрясения в Стамбуле
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Вероятность возникновения сильного землетрясения в районе Стамбула составляет порядка 48%. Об этом сообщил газете Nefes турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.

Ученый рассказал об исследованиях после землетрясения 1999 года в районе Мраморного моря. Изначально их результаты показывали, что вероятность сильных толчков в Стамбуле в течение 30 лет превышает 60%. Позже, благодаря новым исследованиям, этот показатель был снижен до 48%.

Тем не менее Гёрюр отметил, что вероятность стихийного бедствия в турецкой столице по-прежнему остается высокой. Более того, вероятную дату его возникновения невозможно предсказать.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о возможном сильном землетрясении в районе Мраморного моря. По прогнозам ученых, порядка 90 тысяч домов обрушатся и 260 тысяч станут непригодными для жизни при толчках магнитудой семь и выше.

Последнее сопоставимое по силе землетрясение произошло в районе Стамбула в августе 1999 года.

28 мая у берегов Аляски сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах от острова Адак, где живут менее 350 человек.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Сочи.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!