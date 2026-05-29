Сейсмолог предупредил о рисках возникновения сильного землетрясения в Стамбуле 

Вероятность возникновения сильного землетрясения в районе Стамбула составляет порядка 48%. Об этом сообщил газете Nefes турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.

Ученый рассказал об исследованиях после землетрясения 1999 года в районе Мраморного моря. Изначально их результаты показывали, что вероятность сильных толчков в Стамбуле в течение 30 лет превышает 60%. Позже, благодаря новым исследованиям, этот показатель был снижен до 48%.

Тем не менее Гёрюр отметил, что вероятность стихийного бедствия в турецкой столице по-прежнему остается высокой. Более того, вероятную дату его возникновения невозможно предсказать.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о возможном сильном землетрясении в районе Мраморного моря. По прогнозам ученых, порядка 90 тысяч домов обрушатся и 260 тысяч станут непригодными для жизни при толчках магнитудой семь и выше.

Последнее сопоставимое по силе землетрясение произошло в районе Стамбула в августе 1999 года.

28 мая у берегов Аляски сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 47 километрах от острова Адак, где живут менее 350 человек.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Сочи.