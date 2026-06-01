Голикова рассказала о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Голикова: семь пострадавших при ударе по Старобельску находятся в больницах

Семь пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) еще находятся в больницах, пять человек выписаны. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о расследовании теракта, сообщает РИА Новости.

«Тем ребятам, которым нужна будет реабилитация, мы, естественно, такую реабилитацию организуем, и направим их в наши федеральные реабилитационные центры», — сказала она.

По данным Голиковой, всего в результате теракта пострадали 70 человек.

Вице-премьер также добавила, что социальный фонд при необходимости также окажет помощь семьям раненых.

В ходе совещания глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что ВСУ в ходе удара применили 16 беспилотных летательных аппаратов.

22 мая беспилотные летательные аппараты атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельск. В результате пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось до второго этажа. Более 60 человек получили ранения, 20 из них спасти не удалось.

В Кремле эту атаку охарактеризовали как чудовищную, отметив, что виновные должны понести ответственность. Правозащитные организации призвали ООН признать данный инцидент военным преступлением. Следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту теракта.

Ранее Путин пригрозил неотвратимым наказанием организаторам теракта в Старобельске.