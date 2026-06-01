Путин пригрозил неотвратимым наказанием организаторам теракта в Старобельске

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства выразил соболезнования семьям, потерявшим детей и внуков в результате теракта. Путин также попросил доложить, как организована помощь родственникам пострадавших, осуществляются ли положенные выплаты и как проходит реабилитация раненых.

Президент назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность. Путин подчеркнул, что наказание для виновных будет неотвратимым.

29 мая российский лидер назвал западные СМИ, которые молчат о трагедии в Старобельске, средствами массового одурачивания.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

После этого МИД РФ анонсировал последовательное нанесение системных ударов по центрам принятия решений в Киеве в ответ на удары ВСУ по Старобельске.

