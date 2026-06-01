Землетрясение содрогнуло побережье острова в Японии

EMSC: у побережья острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6
Подземные толчки зафиксировали недалеко от побережья острова Хонсю в Японии. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали вечером понедельника, 1 июля. Эпицентр подземных толчков находился в 91 километре к юго-востоку от портового города Мияко в префектуре Иватэ и 156 километрах восточнее города Мориока. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

28 мая сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от острова Адак, где живут менее 350 человек.

До этого сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил о риске возникновения сильного землетрясения в районе Стамбула. Согласно данным ученого, вероятность возникновения стихийного бедствия здесь равна 48%.

Недавно ученые МФТИ и Университета Иннополис разработали алгоритм SPAD (Seismogenic Patches Detection), который позволяет обнаружить наиболее опасные сейсмогенные участки тектонических разломов. Это поможет улучшить систему предупреждения катастроф и оценить сейсмические риски при строительстве.

Ранее группа Metallica вызвала землетрясение в Греции.

 
