Группа Metallica вызвала землетрясение в Греции

Танцы 90 тысяч человек и музыка Metallica вызвали землетрясение в Афинах

Землетрясение во время концерта американской рок-группы Metallica зафиксировали сейсмографы в Афинах. Об этом сообщили греческие СМИ.

Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек, около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке.

По данным Афинского геодинамического института, музыка Metallica и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания.

В мае 2025 года концерт Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) также вызвал землетрясение. Во время исполнения интро к песне Enter Sandman 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение.

Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) — пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения Enter Sandman.

В 2024 году в Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт.