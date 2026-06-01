Названы лидеры праймериз «Единой России» в Татарстане

В Татарстане генерал-полковник Лапин оказался в числе лидеров на праймериз ЕР

Генерал-полковник Александр Лапин, ранее занимавший должность командующего группировками войск «Центр» и «Север», вошел в число лидеров предварительного голосования партии «Единая Россия» (ЕР), целью которого является отбор кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы от Республики Татарстан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте предварительного голосования.

На праймериз Лапин выступал в качестве кандидата для включения в региональную группу от Татарстана в составе федерального списка партии по единому избирательному округу.

1 июня стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин лидирует на праймериз ЕР по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы в Саратовской области.

31 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что в предварительном голосовании прияли участие приняли участие свыше 10 млн человек.

До этого секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев рассказывал, что в первый день предварительного голосования «Единой России» приняли участие 2,9 млн человек. Он отметил, что нарушений, влияющих на результаты процедуры отбора кандидатов, нет.

Ранее Путину доложили о работе над народной программой «Единой России».