Володин лидирует на предварительном голосовании «Единой России» в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин лидирует в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Володин принял участие в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Кроме того, он был кандидатом на включение в региональную группу федерального списка партии по единому избирательному округу.

По предварительной информации, за Володина проголосовали 179 481 человек по списку и 48 375 человек по округу.

31 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что в предварительном голосовании прияли участие приняли участие свыше 10 млн человек.

26 мая секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев сообщил, что в первый день предварительного голосования «Единой России» приняли участие 2,9 млн человек. Он отметил, что нарушений, влияющих на результаты процедуры отбора кандидатов, нет.

Ранее Путину доложили о работе над народной программой «Единой России».