Сайбель доложил Путину о работе над народной программой «Единой России»

Герой России, координатор направления народной программы «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» Владимир Сайбель доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работы над новой народной программой «Единой России». Об это сообщается в Telegram-канале партии.

По его словам, в документ поступило более миллиона инициатив. При этом значительная часть предложений касалась поддержки участников СВО и их семей.

Сайбель отметил, что принял решение обратиться к руководству партии и однопартийцам. Он предложил не ждать утверждения народной программы, так как большая часть предложений от конкретных людей не имела системного характера.

«Порой это больше крик души, чье-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию», — отметил Герой России.

Он подчеркнул, что особую роль в решении вопросов сыграют кандидаты, которые шли на выборы. Особенно Сайбель выделил участников специальной военной операции.

Отмечается, что Путин поддержал эту работу. Президент отметил, что такие обращения часто свидетельствуют о сбое в работе органов власти.

«Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», — сказал глава государства.