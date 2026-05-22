Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Сайбель доложил Путину о работе над народной программой «Единой России»

Более миллиона инициатив поступило в новую народную программу «Единой России»
времягероев.рф

Герой России, координатор направления народной программы «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» Владимир Сайбель доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работы над новой народной программой «Единой России». Об это сообщается в Telegram-канале партии.

По его словам, в документ поступило более миллиона инициатив. При этом значительная часть предложений касалась поддержки участников СВО и их семей.

Сайбель отметил, что принял решение обратиться к руководству партии и однопартийцам. Он предложил не ждать утверждения народной программы, так как большая часть предложений от конкретных людей не имела системного характера.

«Порой это больше крик души, чье-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию», — отметил Герой России.

Он подчеркнул, что особую роль в решении вопросов сыграют кандидаты, которые шли на выборы. Особенно Сайбель выделил участников специальной военной операции.

Отмечается, что Путин поддержал эту работу. Президент отметил, что такие обращения часто свидетельствуют о сбое в работе органов власти.

«Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», — сказал глава государства.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!