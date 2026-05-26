В «Единой России» назвали количество участников предварительного голосования

Владимир Якушев: 2,9 млн человек приняли участие в первом дне предварительного голосования

В первый день предварительного голосования «Единой России» приняло участие 2,9 млн человек, сообщается в Telegram-канале партии со ссылкой на секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

Он отметил, что всего в первом дне голосования приняли участие 2,6% от общего числа избирателей по России.

«Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации», — сказал Якушев.

В Telegram-канале отметили, что активнее всего голосуют жители Московской, Свердловской и Ростовской областей.