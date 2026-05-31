Медведев назвал количество принявших участие в предварительном голосовании «Единой России»

Медведев: в предварительном голосовании ЕР участвовали более 10 млн россиян
В предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) приняли участие свыше 10 млн человек. Об этом в Telegram-канале партии заявил ее председатель Дмитрий Медведев.

Он поблагодарил избирателей за активность. Медведев указал на важность проявления гражданской позиции даже на предварительном этапе голосования.

26 мая секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев сообщил, что в первый день предварительного голосования «Единой России» приняло участие 2,9 млн человек. Он отметил, что нарушений, влияющих на результаты процедуры отбора кандидатов, нет.

За день до этого на платформе «Единой России» стартовало предварительное голосование, в ходе которого будут определены кандидаты, которые представят партию на выборах в Госдуму. Принять участие в процедуре смогли избиратели, зарегистрированные через Госуслуги. Москвичи проходили авторизацию через сайт mos.ru.

Ранее Путину доложили о работе над народной программой «Единой России».

 
