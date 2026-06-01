Спасатели и волонтеры нашли пропавших в парке «Красноярские Столбы» детей

Двое мальчиков, заблудившихся в национальном парке «Красноярские Столбы», найдены живыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.

«Дети найдены, живы», — сказала собеседница агентства.

1 июня главное управление МЧС России по Красноярскому краю сообщило о пропаже двоих подростков 12 и 15 лет. Для их поисков были привлечены сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Несовершеннолетних также искали с помощью беспилотников. Всего в операции приняли участие 33 человека и четыре единицы техники.

28 мая Telegram-канал 112 сообщал о пропаже двух детей в районе Софийских водопадов в Карачаево-Черкесии. По данным СМИ, школьники потерялись в поселке Архыз.

До этого два человека пропали в пограничной зоне Итум-Калинского района Чечни после схода лавины. По словам главы района Альберта Рабуева, лавина сошла в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района — в Терлойском сельском поселении, в районе хутора Терти у труднодоступного села Малхиста.

Ранее в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке.