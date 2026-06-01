Двое подростков пропали в нацпарке «Красноярские Столбы»

В Красноярском крае в национальном парке «Красноярские Столбы» потерялись двое детей 12 и 15 лет. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Для поисков подростков привлечены сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Несовершеннолетних также ищут с помощью беспилотников. Всего в операции участвуют 33 человека и четыре единицы техники.

По данным Telegram-канала Baza, подростки ушли на прогулку из Бобрового лога в сторону нацпарка «Красноярские Столбы» и потерялись.

