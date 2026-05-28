В районе Софийских водопадов в Карачаево-Черкесии пропали дети

112: два ребенка пропали в районе Софийских водопадов в Карачаево-Черкесии

В районе Софийских водопадов в Карачаево-Черкесии пропали двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По данным 112, школьники потерялись в поселке Архыз. Им 10 и 12 лет. Сейчас активно ведутся поисковые работы», — говорится в посте.

На момент публикации региональные ведомства пока не отреагировали на сведения. Местное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» также не комментируют данные.

До этого два человека пропали в пограничной зоне Итум-Калинского района Чечни после схода лавины. По словам главы района Альберта Рабуева, лавина сошла в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района — в Терлойском сельском поселении, в районе хутора Терти у труднодоступного села Малхиста. В результате природного бедствия два человека, которые в это время чистили дорогу, пропали без вести. Их местонахождение неизвестно, ведутся поисково-спасательные операции. Рабуев выразил надежду, что пропавших удастся найти живыми и здоровыми.

В республике ранее было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке.