В Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке

МЧС: в Туве ищут двух человек, выпавших из резиновой лодки на Большом Енисее
В Туве спасатели разыскивают двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел во время сплава от села Ий Тоджинского района к чабанской стоянке. Надувная лодка перевернулась, в ней находились три человека. Все они были без спасательных жилетов, уточнили в МЧС. Одной из пассажирок, женщине 46 лет, удалось самостоятельно добраться до берега. Двух других людей, мужчину 51 года и женщину 47 лет, до сих пор не могут найти. Их поисками занимаются сотрудники Центра ГИМС и полиции.

Сообщается, что поисковая группа обнаружила перевернувшуюся лодку в 500 метрах ниже по течению от места происшествия. Ход работ контролирует начальник Главного управления МЧС по Тыве генерал-майор Алексей Артемов.

Кроме того, в Хабаровском крае продолжаются поиски 10-летней девочки, пропавшей при опрокидывании лодки на Амуре. Инцидент произошел 17 мая, на судне находились два человека. Спасатели и полиция обследовали 115 километров прибрежной полосы и акватории в районе села Богородское, но найти ребенка пока не удалось.

Ранее катер с людьми опрокинулся на озере Байкал.

 
