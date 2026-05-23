Лавина сошла на людей в Чечне

Два человека пропали при сходе лавины в Чечне

Два человека пропали в пограничной зоне Итум-Калинского района Чечни после схода лавины. Об этом в Telegram сообщил глава района Альберт Рабуев.

По его данным, лавина сошла в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района — в Терлойском сельском поселении, в районе хутора Терти у труднодоступного села Малхиста. В результате природного бедствия два человека, которые в это время чистили дорогу, пропали без вести. Их местонахождение неизвестно, ведутся поисково-спасательные операции. Рабуев выразил надежду, что пропавших удастся найти живыми и здоровыми.

В республике сохраняется штормовое предупреждение. До конца суток 23 мая, а также 24, 25 и 26 мая в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

Также прогнозируется подъем уровня воды на реках местами до неблагоприятных отметок, а в горных районах не исключен сход селей, предупредили в МЧС.

19 мая в районе зафиксировали повышение уровней рек Чанти-Эхк, Зумской-Эхк и Аргун.

Ранее лавина высотой с дом сошла на трассу на Камчатке.