В Пятигорске выросло число отравившихся в кафе паназиатской кухни

Число жителей Пятигорска, попавших в больницу в результате отравления в местном кафе, достигло 50 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Ставропольского края.

«На данный момент 50 человек госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

31 мая Telegram-канал 112 сообщил, что 33 человека заразились острой кишечной инфекцией в кафе паназиатской кухни в Пятигорске. В тот момент в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи доставили 28 пострадавших, еще пять человек были осмотрены на месте. Позднее количество госпитализированных начало увеличиваться.

На этом фоне заведение общественного питания временно закрыли. Следственный комитет России организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты обнаружили у посетителей кафе маркеры сальмонеллы.

20 мая во время слета «Профиль будущего» в детском лагере «Уральские зори», расположенном на озере Банном под Магнитогорском, произошло массовое отравление. Участники мероприятия начали жаловаться на тошноту, температуру, диарею и рвоту. По словам очевидцев, заболели несколько десятков человек. Официально сообщалось о пятерых пострадавших детях — у двоих диагностировали кишечную инфекцию, троим поставили диагноз ОРВИ.

Ранее кадетский корпус в Красноярске закрыли из-за вспышки кишечной инфекции.