Массовое отравление детей произошло в уральском лагере

На Урале во время слета в детском лагере произошло массовое отравление. Об этом сообщает 74.RU.

Инцидент произошел во время слета «Профиль будущего» в лагере «Уральские зори» на озере Банном под Магнитогорском, который собрал 150 школьников в возрасте 11-15 лет из Челябинской области. Среди них сироты и дети из малоимущих семей. Мероприятие должно завершиться 21 мая, однако 20 мая участники начали массово жаловаться на тошноту, рвоту, диарею и температуру. Очевидцы утверждают, что число заболевших превысило несколько десятков человек, забит целый корпус.

В региональном Министерстве социальных отношений подтвердили факт заболевания, но масштабы обозначили более скромные. По официальным данным, пострадали пятеро детей. У двоих диагностирована кишечная инфекция, у троих ОРВИ. Заболевших изолировали и обеспечили лекарствами. Госпитализация не потребовалась.

На место выехали представители администрации Магнитогорска. Сотрудники Роспотребнадзора взяли суточные пробы и анализы у персонала пищеблока.

