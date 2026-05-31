В одном из регионов отменили мероприятия ко Дню защиты детей из-за атак ВСУ

Власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия в День защиты детей из-за атак со стороны украинских войск. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
До этого он сообщил, что в городе Геническ при налете БПЛА пострадали шесть человек, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.
Позже в оперативных службах Херсонской области уточнили, что 10 человек обратились за медицинской помощью после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо сообщила о начале украинскими войсками второй волны налета беспилотников на Геническ. Атака продолжилась сразу после удара по жилой многоэтажке в городе.
Ранее ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС.