В одном из регионов отменили мероприятия ко Дню защиты детей из-за атак ВСУ

Власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия в День защиты детей из-за атак со стороны украинских войск. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

До этого он сообщил, что в городе Геническ при налете БПЛА пострадали шесть человек, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Позже в оперативных службах Херсонской области уточнили, что 10 человек обратились за медицинской помощью после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо сообщила о начале украинскими войсками второй волны налета беспилотников на Геническ. Атака продолжилась сразу после удара по жилой многоэтажке в городе.

Ранее ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС.