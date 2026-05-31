ВСУ нанесли новый удар по Запорожской АЭС

Пресс-служба ЗАЭС: восемь машин уничтожены при атаке ВСУ на транспортный цех
Украинские военные вновь нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта.

В заявлении отмечается, что транспортный цех в последние месяцы стал одним из объектов, чаще всего подвергающихся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью регулярно оказывается само здание, а также находящиеся там служебные машины. Более того, украинские войска неоднократно били по автобусам, которые перевозят сотрудников ЗАЭС по городу-спутнику Энергодару.

«В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что действия ВСУ ведут к появлению дополнительных рисков для обеспечения стабильной работы станции. Кроме того, они угрожают персоналу АЭС и препятствуют ее нормальной деятельности.

Сейчас объект продолжает работать в штатном режиме. В тексте утверждается, что безопасность эксплуатации Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме.

30 мая украинский дрон влетел в здание машинного зала энергоблока №6 на ЗАЭС. По данным министерства обороны России, фасад строения получил повреждение — оно находится на расстоянии 10 метров от реакторного зала. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что это был первый в истории мирового сообщества удар по основному оборудованию атомной электростанции.

Ранее Медведев из-за атаки ВСУ на Запорожскую АЭС предупредил об угрозе «нового Чернобыля».

 
