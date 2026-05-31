Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Херсонской области несколько человек обратились за помощью после атаки БПЛА

В Херсонской области после атаки БПЛА в больницу обратились 10 человек
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Херсонской области 10 человек обратились за медицинской помощью после удара БПЛА украинских войск по Геническу. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

«10 человек с ранениями различной степени тяжести обратились в больницу после вражеского удара БПЛА в Геническе», — уточнил источник.

Незадолго до этого секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в городе Геническ при налете БПЛА пострадали шесть человек, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

31 мая в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, рассказали местные власти. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров, с распространением огня борются более 100 человек с привлечением пожарного поезда. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать, введен режим ЧС. Что известно о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область и другие регионы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили смысл ударов ВСУ по Запорожской АЭС.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!