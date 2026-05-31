В Херсонской области несколько человек обратились за помощью после атаки БПЛА

В Херсонской области после атаки БПЛА в больницу обратились 10 человек

В Херсонской области 10 человек обратились за медицинской помощью после удара БПЛА украинских войск по Геническу. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

«10 человек с ранениями различной степени тяжести обратились в больницу после вражеского удара БПЛА в Геническе», — уточнил источник.

Незадолго до этого секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в городе Геническ при налете БПЛА пострадали шесть человек, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

31 мая в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, рассказали местные власти. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров, с распространением огня борются более 100 человек с привлечением пожарного поезда. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать, введен режим ЧС. Что известно о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область и другие регионы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили смысл ударов ВСУ по Запорожской АЭС.