БПЛА атаковал Херсонскую область, среди пострадавших ребенок

В Херсонской области при атаке дрона пострадали шесть жителей, ребенок не выжил
Vladimir Baranov/Global Look Press

В городе Геническ при налете БПЛА пострадали шесть человек, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом заявил ТАСС секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

По его словам, ребенку было не более шести лет. Остальные пострадавшие — местные жители.

До этого дрон ударил по рейсовому автобусу, курсирующему между городом Скадовск и поселком Лазурное в Херсонской области. При этом была ранена женщина.

А в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки беспилотников ВСУ прошлой ночью произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м, с огнем борются более 100 человек. Пришлось привлечь пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали, власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ракетную опасность впервые объявили по всему Уралу.

 
