БПЛА начали вторую волну атаки на Геническ в Херсонской области

ВСУ начали вторую волну налета беспилотников на город Геническ. Об этом заявила РИА Новости пресс-служба главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Там уточнили, что атака продолжилась сразу после удара по жилой многоэтажке в городе.

До этого в Геническе при налете БПЛА пострадали шесть человек, ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. А утром дрон ударил по рейсовому автобусу, курсирующему между городом Скадовск и поселком Лазурное в Херсонской области. При этом была ранена женщина.

31 мая в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за ночной атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м, с огнем борются более 100 человек. Пришлось привлечь пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали, власти ввели режим ЧС.

Ранее ракетную опасность впервые объявили по всему Уралу.