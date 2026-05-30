Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Врач Мясников назвал синяки Трампа «платой за возраст»

Врач Мясников заявил, что синяки на руках Трампа появляются из-за тонких сосудов
Brian Snyder/Reuters

На руках президента США Дональда Трампа появляются синяки из-за тонких сосудов, это «плата за возраст», заявил «Подъему» врач-кардиолог Александр Мясников.

Медик сообщил, что с возрастом кожа истончается, а сосуды становятся поверхностными и ломкими.

«Каждый человек 70+ знает: незначительная травма, вот буквально чуть-чуть человек коснулся — и уже синяк», — заявил Мясников.

Он не увидел ничего страшного в том, что индекс массы тела политика выше нормы. В преклонном возрасте это даже хорошо.

«Снижать вес ему не будут советовать ниже индекса массы тела 25, я в этом уверен, хотя кто его знает этих американцев», — сказал врач.

Мясников отметил, что препараты для контроля холестерина президенту США придется принимать уже пожизненно, но он не понимает, что почему главе государства прописывают аспирин. По словам врача, человеку без атеросклероза, инфаркта и стентирования не назначают это лекарство для первичной профилактики старше 60 лет, даже если есть факторы риска.

До этого Трамп по итогам комплексного медицинского обследования оказался близок к ожирению. Политик весит 108 кг, что на 6 кг больше, чем в апреле 2025 года. При росте Трампа в 190 см его индекс массы тела составляет 29,7, тогда как число 30 считается врачами ожирением.

В прошлом году в Белом доме объяснили гематомы, которые часто замечают у американского лидера, постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина — его Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства старается каждый день поддерживать спортивный образ жизни. По его словам, иногда трудно понять, откуда российский политик берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.

Ранее диетолог объяснила, откуда у Трампа на животе опасный жир.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!