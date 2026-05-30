Трамп близок к ожирению

Президент США Дональд Трамп по итогам комплексного медицинского обследования оказался близок к ожирению. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Вес американского лидера составил 108 килограммов, что на 6 больше, чем по результатам медицинского обследования в апреле 2025 года. При росте Трампа в 190 сантиметров его индекс массы тела составляет 29,7, тогда как число 30 уже считается врачами ожирением.

«Врачи дали ему рекомендации по питанию, физической активности и снижению веса, но пришли к выводу, что его «когнитивные и физические показатели превосходны», — пишет Associated Press.

25 мая газета The Washington Post писала, что глава Соединенных Штатов за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследования. По информации издания, в апреле прошлого года Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр, а затем вернулся к врачам в октябре для «планового последующего обследования». По данным СМИ, этот визит состоялся после того, как президент появился на публике с синяками и красными пятнами на шее и руках, что вызвало беспокойство у общественности.

