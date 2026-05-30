Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Диетолог объяснила, откуда у Трампа на животе опасный жир

Диетолог Соломатина допустила, что Трамп толстеет из-за стресса
Ringo Chiu/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп может толстеть из-за стресса, который он заедает вредной едой, сообщила в комментарии «Подъему» диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, высококалорийная, сладкая и жирная еда стимулирует кишечник вырабатывать гормоны удовольствия — серотонин и дофамин. Когда человек находится в стрессе, организм запасает жировую ткань и в области живота появляется «спасательный круг». Он образуется на случай самой плохой ситуации.

«Очень опасен жир на животе, у Трампа тоже. Этот жир снижает уровень тестостерона и повышает уровень эстрогенов. <...> Это грозит диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами», — заявила диетолог.

Она отметила, что у президента США пока «небольшой излишек» , а ожирения нет. Скорее всего, врачи подготовили для него диету . В ней нет сахара, есть препараты, снижающие тягу к вредной еде, и овощи.

До этого Трамп по итогам комплексного медицинского обследования оказался близок к ожирению. Политик весит 108 кг, что на 6 кг больше, чем в апреле 2025 года. При росте Трампа в 190 см его индекс массы тела составляет 29,7, тогда как число 30 считается врачами ожирением.

Французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, рассказал, что президент Владимир Путин предпочитает традиционную кухню. Лидер РФ с удовольствием ест мясные блюда, например, мочетту (вяленое нежирное мясо, которое готовят в итальянском регионе Валле-д'Аоста). А в конце прошлого года российский политик пил чай с вареньем и выпечкой из пекарни в Люберцах, владелец которой задал ему вопрос во время прямой линии.

Ранее Трамп заскочил за гамбургерами перед митингом.

 
Теперь вы знаете
«LO» вместо «LOGIN»: как Пентагон почти изобрел интернет и что было дальше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!