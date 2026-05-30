Диетолог объяснила, откуда у Трампа на животе опасный жир

Президент США Дональд Трамп может толстеть из-за стресса, который он заедает вредной едой, сообщила в комментарии «Подъему» диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, высококалорийная, сладкая и жирная еда стимулирует кишечник вырабатывать гормоны удовольствия — серотонин и дофамин. Когда человек находится в стрессе, организм запасает жировую ткань и в области живота появляется «спасательный круг». Он образуется на случай самой плохой ситуации.

«Очень опасен жир на животе, у Трампа тоже. Этот жир снижает уровень тестостерона и повышает уровень эстрогенов. <...> Это грозит диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами», — заявила диетолог.

Она отметила, что у президента США пока «небольшой излишек» , а ожирения нет. Скорее всего, врачи подготовили для него диету . В ней нет сахара, есть препараты, снижающие тягу к вредной еде, и овощи.

До этого Трамп по итогам комплексного медицинского обследования оказался близок к ожирению. Политик весит 108 кг, что на 6 кг больше, чем в апреле 2025 года. При росте Трампа в 190 см его индекс массы тела составляет 29,7, тогда как число 30 считается врачами ожирением.

Французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, рассказал, что президент Владимир Путин предпочитает традиционную кухню. Лидер РФ с удовольствием ест мясные блюда, например, мочетту (вяленое нежирное мясо, которое готовят в итальянском регионе Валле-д'Аоста). А в конце прошлого года российский политик пил чай с вареньем и выпечкой из пекарни в Люберцах, владелец которой задал ему вопрос во время прямой линии.

Ранее Трамп заскочил за гамбургерами перед митингом.